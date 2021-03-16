العراق يخفف قيود مكافحة كورونا رغم ارتفاع الإصابات والوفيات

2021/03/16 | 21:05 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقليص حظر التجول في العراق (صباح عرار/ فرانس برس)

قررت السلطات العراقية، الثلاثاء، تخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على الرغم من استمرار الزيادة في عدد الإصابات والوفيات الجديدة.وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حسن ناظم، إن حظر التجول سيكون من الساعة التاسعة ليلاً حتى الخامسة صباحاً طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، واللذين سيكون الحظر فيهما شاملاً، بعد أن كان حظر التجول الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد، والحظر الجزئي في بقية أيام الأسبوع.

وأوضح ناظم أن السلطات "ستسمح بافتتاح الأسواق والمطاعم والمقاهي اعتباراً من الثاني والعشرين من الشهر الحالي، شريطة أن يكون ذلك وفقاً للشروط الصحية"، مبيناً أن "الكوادر الصحية تبذل جهوداً كبيرة لتقليل عدد الإصابات، والحكومة تواجه تحديات الوباء، وما خلفه من تداعيات على المواطنين".

وأكد مقرر خلية أزمة مواجهة كورونا في البرلمان، جواد الموسوي، أن الخلية ناقشت مع وزارة الصحة إجراءات مواجهة الجائحة، وخصوصاً حظر التجول، مبيناً، خلال إيجاز صحافي، أن "أيام الحظر الشامل بدأت تترك أثراً سلبياً على المواطنين، ونرغب في إلغاء الحظر الشامل"، مرجحاً أن يتم الإبقاء على الحظر الجزئي طيلة أيام الأسبوع ابتداءً من مطلع الشهر المقبل.وأوضح الموسوي أن "امتحانات نصف السنة الدراسية ستجرب بشكل حضوري، مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات قبل وبعد الامتحانات، والدوام في مؤسسات الدولة سيكون بنسبة 50 في المائة".

وتواصلت زيادة أعداد الإصابات والوفيات، الثلاثاء، بحسب الموقف الوبائي اليومي الذي تصدره وزارة الصحة، والتي سجلت 5267 إصابة جديدة، و39 وفاة من بينها 15 وفاة في العاصمة بغداد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقررت السلطات العراقية الشهر الماضي، إعادة فرض حظر التجول، وغلق دور العبادة، واعتماد أسلوب التعليم عن بعد للوقاية من التفشي المتسارع لفيروس كورونا بعد التصاعد اليومي للإصابات في جميع المحافظات، بالتزامن مع تراجع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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