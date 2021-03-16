كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على صفقة دفاعية

2021/03/16 | 21:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]ذكر تقرير صحفي، أن هناك كلاسيكو مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة خارج الملعب، للظفر بجهود صفقة دفاعية جديدة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

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