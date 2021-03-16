الحلبوسي يفتتح جلسة البرلمان

2021/03/16 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس الـ44.وذكرت الدائرة الإعلامي لمجلس النواب، في بيان تلقاه “المكرز الخرب الوطني”، أن “رئيـس مجلس الـنـواب.محمد الحلبوسي، افتتح أعـمال الجلسة رقم (44)، من الـدورة النيابية الرابعـة، السنة التشريعية الثالثة، الفصـ التشريعـي الاول”.وأشارت إلى أن “عدد الحضور 198 نائباً”.

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