تعرف على نص قرارات مجلس الوزراء

2021/03/16 | 21:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اولا/1-الموافقة على شراء جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة فايزر الامريكية لصناعة الادوية ، بحسب ما مبين في اتفاقية تصنيع وتوريد بين شركة فايزر اكسبورت بي.في، ووزارة الصحة العراقية ومبلغها وفقا لشروط التعاقد.2-التزام حكومة جمهورية العراق بضمان التزامات وزارة الصحة بما فيها الت...

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