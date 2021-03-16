كركوك.. ندوة ثقافیة حول مكانة المراة في الاسلام

2021/03/16 | 21:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مكتبة كركوك المركزية وبالتنسيق مع مكتبة باباگورگور يوم الثلاثاء،ندوة ثقافیة للاديب والكاتب وريا شهاب بعنوان (مكانة المراة في الاسلام) وذلك بحضور عدد من الادباء والمثقفین في مدينة كركوك.

وتحدث الاديب وريا شهاب خلال الندوة التي ادارها الاديب سيف الدين صابر عن دور ومكانة المراة في الاسلام و الحقوق والواجبات الملقاة علی عاتقها وفق الشريعة الاسلامية والمساواة بين الرجل والمراة.

وفي ختام الندوة شارك الحضور بابداء الاسئلة والمداخلة بصدد موضوع الندوة.

يذكر ان الكاتب وريا شهاب من مواليد كركوك 1971 وانهی مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في كركوك، حاصل علی شهادة دبلوم عالي في الاتصالات والبريد 1994 بغداد وحاصل علی شهادة من المعهد العالي للاتصالات و البريد ، وبكالوريوس علوم اسلامية 2014.

الكتب المطبوعة له باللغة الكردية وهي مسرحية (المصير) 2001، ومسرحیة (بحر العشاق) 2002 ومسرحية

(ملتقى العشاق) 2005 ومسرحيات شكسبير في السينما تأليف سمير فريد ترجمة للغة الكوردية وريا شهاب، ودراما ومسرحية (التوبة الفرعونية) 2012.

عضو اتحاد علماء المسلمين في كوردستان فرع كركوك وعضو اتحاد أدباء العراق وعضو اتحاد الأدباء الكورد ، وهو من مؤسسي اتحاد المسرحيين العراقيين فرع كركوك.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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