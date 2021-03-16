محدث.. الذهب يرتفع للجلسة الثانية لأعلى مستوى في أسبوعين

2021/03/16 | 21:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً للجلسة الثانية على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي وبعد

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