العراق يخسر استضافة خليجي 25 لكرة القدم بسبب ظروف امنية

2021/03/16 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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أكدت لجنة التفتيش التابعة للجنة تقييم ملفات "خليجي 25" لكرة القدم، الثلاثاء، صعوبة إقامة البطولة في العراق، لظروف أمنية.

وتم إلغاء زيارة اللجنة للعراق، والتي كانت مقررة، كانون الثاني الماضي لتفقد منشآت البصرة ،على ضوء بعض الأمور الأمنية التي حدثت قبل الزيارة.

ويعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد الدولة المستضيفة للبطولة.

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