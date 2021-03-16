2021/03/16 | 21:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعملية نوعية.. الإطاحة بأربعة تجار مخدرات في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/16 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعملية نوعية.. الإطاحة بأربعة تجار مخدرات في النجف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعملية نوعية.. الإطاحة بأربعة تجار مخدرات في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).