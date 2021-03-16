2021/03/16 | 21:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يصوت بالإجماع على إلزام الحكومة باعلان “حلبجة” محافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/16 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت بالإجماع على إلزام الحكومة باعلان “حلبجة” محافظة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت بالإجماع على إلزام الحكومة باعلان “حلبجة” محافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).