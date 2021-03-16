التربية توضح حول تزامن الامتحانات مع عطلة رسمية

2021/03/16 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

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#توضيح_هام

تود وزارة التربية ان توضح الى التلاميذ والطلبة ، انهُ في حال وافق يوم الامتحان عطلة رسمية سيُنقل الامتحان في الجدول الى اليوم الذي يليه ، متمنيةً بالوقت نفسه النجاح والموفقية للجميع واكمال مسيرتهم التعليمية .

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