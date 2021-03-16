متنبئ جوي: العراق على موعد مع منخفض خماسيني

2021/03/16 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصتوقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، تأثر مناطق البلاد بمنخفض خماسيني أخف شدة من المنخفض السابق، لافتا إلى أنه سيتسبب بعواصف ترابية خفيفة في ثلاث مناطق.وقال عطية في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "المنخفضات الخماسينية ليس بالضرورة أن تكون منخفضات مثيرة للغبار إلا إذا كانت منخفضات جافة مثلما حدث يوم الجمعة الماضي كان منخفض الجاف وتسبب بموجات من الغبار". وأضاف أن "الحالات الجوية الحالية كالعواصف والأمطار الغزيرة حدوثها طبيعية في الفصول الانتقالية بسبب الحمل الحراري العالي". وتوقع المتنبئ أن "يضرب البلاد اليوم وغدٍ الأربعاء منخفض خماسيني لكن ليس بقوة المنخفض الذي ضرب البلاد الجمعة الماضي، يسبب موجات من الغبار خفيفة في الانبار وبادية النجف وبادية الجنوب، وأمطار خفيفة في مناطق شمال البلاد وفي الجنوب بالبصرة وربما ذي قار وميسان".وتوقع أن "ينتهي المنخفض يوم الخميس المقبل بعدما تتحول الرياح شمالية غربية ليلة الخميس".

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