2021/03/16 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يلزم الحكومة بإكمال الاجراءات المتعلقة بإعلان حلبچه محافظة المركز الخبري الوطني.

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