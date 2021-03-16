قريباً.. افتتاح اكاديمية نادي الحشد الشعبي في مدينة الحرية

2021/03/16 | 21:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلن نادي الحشد الشعبي، عن اقرب افتتاح اكاديمية رياضية له في مدينة الحرية بالعاصمة بغداد.

وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي خالد كبيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “مدينة الحرية في العاصمة بغداد ستشهد قريبا افتتاح أكاديمية رياضية اجتماعية وثقافية”.

وتابع ان “زيارته إلى منتدى شباب ورياضة مدينة الحرية ولقائه بمدير المنتدى علي صاحب حمود أثمر عن الوصول إلى اتفاقات نهائية بشأن ذلك وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة”.

يذكر ان نادي الحشد الشعبي يقدم مستويات ممتازة في بطولة الدوري السلوي الممتاز.



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