البرلمان يُصوت بالإجماع على قرار يتعلق بحلبچه

2021/03/16 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على إلزام الحكومة بإكمال الاجراءات المتعلقة بإعلان حلبچه محافظة.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يُصوت بالإجماع بألزام الحكومة بإكمال الاجراءات المتعلقة بإعلان حلبچه محافظة”.

واضاف ان “التصويت جاء بناءً على مقترح رئاسة مجلس النواب تضامناً مع حلبچة وإكراماً للشهداء وعوائلهم”.

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