قرارات مجلس الوزراء العراقي خلال جلسة اليوم برئاسة الكاظمي

2021/03/16 | 21:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، تم خلالها بحث مستجدات الاوضاع في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات ...

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