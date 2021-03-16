هيئة رقابية هولندية: تداعيات اختراق Microsoft كبيرة على خوادمنا

2021/03/16 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قالت السلطات الهولندية اليوم الثلاثاء إن تداعيات الاختراق على بورصة مايكروسوفت كانت كبيرة في هولندا، حيث من المحتمل أن يتأثر ما لا يقل عن 1200 خادم هولندي.

وذكرت هيئة مراقبة الأمن السيبراني الحكومية، أن " المركز الوطني للأمن السيبراني لاحظ أنه نتيجة للضعف تتم سرقة البيانات ويتم وضع البرامج الضارة وبناء الأبواب الخلفية وعرض صناديق البريد للبيع في السوق السوداء"، وحثت الشركات على تحديث برامجها.

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