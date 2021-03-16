تأدية اليمين الدستورية لشبال حسن رمضان بدلاً عن النائب الراحل ارام ناجي

2021/03/16 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ادت شبال حسن رمضان، الثلاثاء (16 آذار 2021)، اليمين الدستورية نائباً في البرلمان بدلا عن النائب المتوفي آرام ناجي.وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب، إن "شبال حسن رمضان صفر ادت اليمين الدستورية خلال جلسة اليوم بدلاً عن النائب المرحوم ارام ناجي محمد".وكان ناجي محمد قد توفي في السابع عشر من شباط الماضي، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وبحضور 198 نائبا.

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