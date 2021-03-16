البرلمان يصوت على الزام الحكومة بإكمال الاجراءات المتعلقة بإعلان حلبجة محافظة

2021/03/16 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغددا

صوت مجلس النواب، الثلاثاء (16 آذار 2021)، على إلزام الحكومة بإكمال اجراءات إعلان حلبجة محافظة رسمية.وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لموقع IQ NEWS، إن البرلمان خلال جلسة اليوم "صوت بالإجماع بإلزام الحكومة بإكمال الاجراءات المتعلقة بإعلان حلبجة محافظة".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وبحضور 198 نائبا.

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