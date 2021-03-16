قصف اوكار لداعش شمال شرق بعقوبة

2021/03/16 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قصفت قوات الحشد الشعبي لاثة اهداف لداعش في زور الغاية شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مفارز قتالية قصفت بقذائف الهاون، ثلاثة اهداف ، هي عبارة عن أوكار لداعش في زور الغاية باطراف ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة ، بناء على معلومات استخبارية دقيقة ".وكانت قوات الحشد الشعبي قصفت في الايام الماضية / 14 / هدفا لداعش اغلبها مضافات في زور الغاية شمال شرق بعقوبة ./انتهى

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