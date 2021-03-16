محاولات الاقناع مستمرة حتى اللحظات الاخيرة .. / نينا / تكشف كواليس تأخر التصويت على قانون المحكمة الاتحاديـة

2021/03/16 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقد مجلس النواب جلسته المسائيـة اليوم الثلاثاء ، والتي تأخرت عن موعدهـا لثلاث ساعات ، فيما لاتزال رئاسة البرلمان واللجنة القانونية تخوضان محاولات الاقناع حتى اللحظات الاخيرة لحسم الخلافات المتعلقة بقانون المحكمة الاتحادية .وتحدث نواب ، لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /، بان " هناك اعتراضا على تعديل مواد القانون ، الامر رقم 30 لسنة 2005 من قانون المحكمة الاتحادية ، الذي صوت عليه البرلمان فجر اليوم ".واشار النواب الى مطالبات بعض الكتل بتمرير التعديل بالثلثين كونه مرتبطا بدستورية المحكمة الاتحادية ، وليس تصويت النصف او الاغلبية البسيطة كما ورد في مقترح التعديل ".واضاف النواب ان " التأخير في عرض التصويت على القانون المثير للجدل ، يعود الى محاولات اقناع الكتل الكردية بصيغة متفق عليها للقانون الاصلي ، وبخلاف ذلك اذا فشلت الجهود ستتم العودة الى تعديل القانون الحالي، الذي صوت عليه مجلس النواب في ساعة مبكرة صباح اليوم الثلاثاء".واعلنت رئاسة مجلس النواب ، ان جلسة مساء اليوم الثلاثاء ، ستتضمـن التصويت بالمجمل ، اما على القانون الجديد للمحكمة الاتحادية او على تعديل القانون ./انتهى5

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