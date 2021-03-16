حزب الله في موسكو.. بين الوضع اللبناني و

2021/03/16 | 22:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انشغل الرأي العام اللبناني في اليومين الماضيين بزيارة وفد حزب الله إلى روسيا، وسط تحليلات وتوقعات عن تأثير الزيارة على الواقع اللبناني والوضع العام في سوريا، مع تصاعد الحديث عن تسوية محتملة وإشاعات حول مصير نظام بشار الأسد ومُستقبل المنطقة.

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