2021/03/16 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – هل يمكن أن يسبب لقاح أسترازينيكا مشاكل خطيرة في الدم لدى بعض الأشخاص؟ أكثر من العدد، القليل جدا، لهذه الآثار غير المرغوب فيها فان طبيعتها غير المعتادة هي التي دفعت العديد من الدول الى تعليق استخدام هذا اللقاح.في ما يلي رد على بعض الاسئلة بشأنه: – ما يثير التساؤل؟- […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استرازينيكا: ماهي الحقيقة.. الملايين تنتظر الجواب؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استرازينيكا: ماهي الحقيقة.. الملايين تنتظر الجواب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).