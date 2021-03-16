2021/03/16 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنمنح الجنسية للبابا – عبد الحليم الرهيمي مشهد الصورة التي بدا فيها قداسة البابا فرنسيس وهو يقبل العلم العراقي الذي كان يضعه بين يديه ، وكذلك قوله للعراقيين في رسالته الوداعية وهو في الطائرة مغادراً مطار بغداد : انني ذاهب الى روما لكن العراق سيبقى معي وفي قلبي ، هذان الموقفان اللذان […]

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