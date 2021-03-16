2021/03/16 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسن المجيد و عنترة بن شداد- شامل بردان في اواخر ايلول 2019، بث موقع لطيف يحيى الذي قال انه شبيه عدي صدام حسين- لازال لطيف يتشبه بالشكل بعدي حتى بعد لجوئه للخارج و بعد مقتل عدي- بث رسالة صوتية موجهة من علي حسن المجيد الى ابنه حسن او الحسن كما سماه […]

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