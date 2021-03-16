2021/03/16 | 22:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبال رمضان تؤدي اليمين الدستورية بدلا من النائب آرام ناجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/16 | 22:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبال رمضان تؤدي اليمين الدستورية بدلا من النائب آرام ناجي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبال رمضان تؤدي اليمين الدستورية بدلا من النائب آرام ناجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).