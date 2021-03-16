2021/03/16 | 22:08 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: رفع بنك "يو بي إس" توقعاته لنمو اقتصاد الصين خلال العام الجاري، بدعم زيادة الصادرات، والإنفاق الاستهلاكي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يو.بي.إس" يتوقع نمو اقتصاد الصين بنحو 9% في 2021) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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