"يو.بي.إس" يتوقع نمو اقتصاد الصين بنحو 9% في 2021

2021/03/16 | 22:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رفع بنك "يو بي إس" توقعاته لنمو اقتصاد الصين خلال العام الجاري، بدعم زيادة الصادرات، والإنفاق الاستهلاكي.

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