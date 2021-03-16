البرلمان يُصوت بإكمال الإجراءات المتعلقة بإعلان حلبچة محافظة

2021/03/16 | 22:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعصوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بإكمال الإجراءات المتعلقة بإعلان حلبچة محافظة.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس النواب صوت بالإجماع بإلزام الحكومة بإكمال الاجراءات المتعلقة بإعلان حلبچة محافظة".وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أعمال جلسة مجلس النواب الرابعة والأربعين ضمن الفصل التشريعي الأول من الدورة النيابية الرابعـة للسنة التشريعية الثالثة.

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