2021/03/16 | 22:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، أن الخبراء الذين أوفدتهم إلى الصين لتقصّي منشأ وباء “سارس-كوف-2″، سينشرون تقريرهم الذي أُعدّ مع الخبراء الصينيين “على الأرجح الأسبوع، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.وقال الناطق باسم المنظمة، كريستيان ليندميير، خلال تصريح صحافي في جنيف إن “التقرير ليس جاهزاً بعد”.ويترقّب العالم بفارغ الصبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تعلن موعد نشر تقرير “منشأ كورونا” المركز الخبري الوطني.

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