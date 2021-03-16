2021/03/16 | 22:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبال رمضان تؤدي اليمين بدلاً من النائب الراحل آرام ناجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/16 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبال رمضان تؤدي اليمين بدلاً من النائب الراحل آرام ناجي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبال رمضان تؤدي اليمين بدلاً من النائب الراحل آرام ناجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).