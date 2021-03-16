غوغل تطلق مميزات جديدة.. هذه تفاصيلها

2021/03/16 | 22:21 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أعلنت شركة غوغل عن نيتها تزويد تطبيق الخرائط الخاص بها بميزات ستجعله أكثر فائدة وتمنح مستخدميه إمك...

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