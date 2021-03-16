البرلمان يُصوت على إلزام الحكومة بإكمال اجراءات إعلان حلبچة محافظة

2021/03/16 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على إلزام الحكومة بإكمال اجراءات إعلان حلبچة محافظة.وقال مصدر برلماني، إن “مجلس النواب صوت خلال جلسة المجلس اليوم بالإجماع بإلزام الحكومة بإكمال الاجراءات المتعلقة بإعلان حلبچة محافظة”.

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