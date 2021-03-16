المتحدث باسم مجلس الوزراء يتحدث عن زيادة في مواد الحصة التموينية خلال شهر رمضان

2021/03/16 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، الثلاثاء، أن قضية الحصة التموينية قد حُسمت، وأنها ستضم زيادة في موادها خلال شهر رمضان. وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء، وتابعه “النور نيوز”، إنه “جرى نقاش في مجلس الوزراء حول موضوع البطاقة التموينية، وحققنا تقدما فيما يخص الحصة التموينية …

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