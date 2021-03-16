نائب: الحوارات مستمرة لحسم قانون المحكمة الاتحادية بجلسة اليوم

2021/03/16 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد نائب الامين العام لمنظمة بدر النائب عبد الكريم الانصاري، اليوم الثلاثاء، استمرار الحوارات بغية الوصول الى صيغة توافقية يمكن من خلالها التصويت على قانون المحكمة الاتحادية اليوم.

وقال الانصاري في تصريح صحفي، إن “الخلافات موجودة وكثيرة بشأن التوافق على قانون المحكمة الاتحادية، لكنني اعتقد انه من خلال الحوار والتفاهم فمن الممكن الوصول الى صيغة نستطيع من خلالها التصويت على استكمال القانون لاهمية المحكمة الدستورية ودورها في حل كافة النزاعات بين المركز والاقاليم او حول القوانين”.

واضاف الانصاري، ان “المادة المتعلقة بتشكيل المحكمة من خبراء الشريعة وفقهاء القانون للنظر في الجوانب التي تختص بها وحسب ما جاء في الدستور في المادة الثانية، حيث ان خبراء الشريعة ينظرون في المواضيع التي ترتبط بالشريعة وهم اربعة اما فقهاء القانون فهما اثنان فسينظرون بالمواضيع التي ترتبط بالحقوق والحريات”.

ولفت الى ان “الجهود ما زالت مستمرة وما نتمناه ان يتم التصويت على القانون في جلسة اليوم ليكون منجزا يرلمانيا في تشريع مرتكز اساسي في العملية السياسية ب‍العراق”.

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