ظريف ينتقد جونسون على النووي

2021/03/16 | 22:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقادات لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بعد إعلان الأخير نيته تعزيز ترسانة بلاده النووية.وكتب ظريف على “تويتر: “هذا النفاق بعينه! هو قلق بشأن تطوير إيران برنامجها النووي السلمي، وفي الوقت ذاته يعلن أن بلاده ستعزز ترسانتها النووية”.وأضاف: “على عكس بريطانيا وحلفائها، تعتقد إيران أن الأسلحة […]

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