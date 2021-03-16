2021/03/16 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكثر من ثلاثة عقود مرت على مجزرة حلبجة التي نفذها النظام الديكتاتوري السابق برئاسة صدام حسين، عبر قصف المدينة التي تقع شمالي العراق، بالأسلحة الكيمياوية قبل دخولها، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 5500 من المدنيين، ولا تزال المعاناة تلاحق الناجين.حقائق مروعة ادعى نظام صدام، آنذاك، أن الهجوم قامت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 33 عاماً على مجزرة حلبجة..



حقائق مروعة ومعاناة مستمرة المركز الخبري الوطني.

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