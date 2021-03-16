نتانياهو: إسرائيل ستعقد أربعة اتفاقات سلام قريبا

2021/03/16 | 22:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، عن أن أربع دول في منطقة الشرق الأوسط في طريقها لعقد اتفاقات سلام مع إسرائيل.وقال نتنياهو خلال حوار صحفي “لقد جلبت أربع اتفاقات سلام، وهناك أربعة أخرى في الطريق، وقد تحدث عن واحد منهم أمس”، بحسب تقرير لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.وأضاف التقرير، أن العلاقات بين إسرائيل والسعودية تطورت خلال السنوات السابقة.وقد قابل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، نتانياهو في نوفمبر الماضي، وفق الصحيفة.وكان نتانياهو، قد ألغى زيارة للإمارات الأسبوع الماضي بسبب خلاف مع الأردن، الذي أغلق مجاله الجوي مؤقتا أمام رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي.وبدلا من تجاوز […]

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