محدث.. أسعار النفط تهبط للجلسة الثالثة مع مخاوف تباطؤ الطلب

2021/03/16 | 22:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار النفط هبوطها للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تداولات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف بشأن الطلب على الخام.

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