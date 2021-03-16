وزير الصحة: عدد وفيات كورونا اقل من المسجلة في العام الماضي

2021/03/16 | 22:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد وزير الصحة حسن التميمي، ان عدد وفيات كورونا اقل من المسجلة في العام الماضي، لافتا الى ان وزارته لديها عدد كبير من الاسرة لاستقبال المصابين بكورونا.

وقال التميمي في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “وضع العراق يختلف عما كان عليه في السنة الماضية فيما يخص السعة السريرية في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بعلاج المصابين بفيروس كورونا”.

واضاف ان “وزارة الصحة تمتلك اكثر من 12 ألف سرير اضافي واكثر من 12500 ألف جهاز تنفس اصطناعي، إضافة إلى أكثر من 70 مختبرا فضلاً عن زيادة عدد الفحوصات بحدود 40-50 ألف فحص في اليوم”.

واوضح ان “الوزارة أضافت اكثر من 47 معملاً للأوكسجين وأكثر من 47 جهاز مفراس حلزوني، مع زيادة طاقة الأوكسجين المخزونة إلى مليوني لتر، حيث ان كل الإمكانيات متوفرة في الوقت الحالي وجميع الملاكات مدربة لمواجهة الجائحة”.

وبين ان “عدد الوفيات أقل مقارنة بالسنة الماضية مع ارتفاع الاصابات”، مؤكدا ان “هناك الكثير من الدجالين الذين يدعون لديهم معلومات لعلاج فيروس كورونا من خلال الظهور في الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، ويقنعون المواطنين بعدم مراجعة المؤسسات الحكومية للعلاج وبالتالي فإنهم تسببوا بمشاكل كبيرة وأغلب الحالات التي تتوفى نتيجة الفيروس تصل إلى المؤسسات الصحية قبل 24 ساعة من وفاتها”.



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