القانونية النيابية تعقد اجتماعاً لحسم صيغة قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/16 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادافاد مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، بعقد اللجنة القانونية النيابية اجتماعا حاسماً للاتفاق على صيغة نهائية لقانون المحكمة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "اللجنة القانونية البرلمانية عقدت اجتماعاً حاسماً للاتفاق على صيغة نهائية لقانون المحكمة الاتحادية العليا لغرض التصويت".وأضافت أنه "في حال فشلت القوى السياسية في تمرير القانون، سيتوجه البرلمان للتصويت على قانون التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية، الذي صوت فقراته البرلمان فجر اليوم".

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