بالفيديو ..الفنانة الكويتية الهام الفضالة ترد على سخرية رواد التواصل الاجتماعي بسبب ..

2021/03/16 | 22:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

ردّت الفنانة الكويتية إلهام فضالة على سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إطلالتها الأخيرة التي ظهرت فيها بملامح نحيفة، حيث قارن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين صورتها الحديثة وصور قديمة لها.

وتحدثت إلهام خلال فيديو بثته عبر حسابها بموقع سناب شات، قائلة: سالفة صورتي أمس وبعدي...

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