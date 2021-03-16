الكنيسة الكاثوليكية توضح بشأن مباركة زواج المثليين

2021/03/16 | 22:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت الكنيسة الكاثوليكية عدم امتلاكها سلطة مباركة زواج المثليين، لكنها منتبهة الى "عناصر ايجابية" في علاقات المثليين.

وذكر المكتب المعني بشؤون العقيدة في الفاتيكان، إن "الكنيسة الكاثوليكية لا تملك سلطة مباركة زواج المثليين"

وأضاف مجمع عقيدة الإيمان بالكنيسة، أنه "(من المستحيل) أن الرب (يبارك خطيئة)، غير أن المجمع منتبه إلى (عناصر إيجابية) لعلاقات المثليين".

وكان البابا فرنسيس قد قال في فيلم وثائقي بشهر تشرين الاول الماضي، انه "يجب السماح للمثليين بـ (زواج مدني).

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