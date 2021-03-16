شاهد ذكرى الهجوم الكيميائي على مدينة حلبجة.. من زوّد صدام به؟

2021/03/16 | 22:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجزرة يندى لها الجبين وتقشعر منها الابدان وتدمع بسببها العيون.مجزرة مضى عليها ثلاثة وثلاثين عاما ارتكبها النظام الصدامي البائد في شمال العراق....

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