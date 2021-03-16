توزيع كهرباء ميسان يرفع ( ٧١)  تجاوزا من الصنف الزراعي

2021/03/16 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نفذ فرع توزيع كهرباء ميسان ،احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ، حملة لرفع التجاوزات على الصنف الزراعي في قرى اطراف العمارة .وذكر مدير الفرع المهندس سعد عبد الحسين يسر " ان ملاكات مركز صيانة و جباية العمارة الثاني ، بالتعاون مع شعبة رفع التجاوزات في قسم مبيعات الطاقة وباسناد مفارز شرطة الكهرباء ، نفذت حملة مكثفة في منطقة البتيرة لرفع التجاوزات على الشبكة الكهربائية ".واضاف :" ان الحملة استهدفت المتجاوزين بشكل عام فضلا عن المضخات الزراعية ، و اسفرت عن ازالة ( ٧١ ) تجاوزا من الصنف الزراعي ، وتحديدا المضخات الزراعية التي نصبت بشكل غير رسمي او من الممتنعين عن التسديد وبذمتهم فواتير الاشتراك ذات المبالغ العالية "، مؤكدا ، استمرار حملات رفع التجاوزات في عموم المحافظة ./ انتهى

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