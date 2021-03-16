غدا .. ورشة عمل نيابية حكوميـة لتطوير قطـاع التعليم

2021/03/16 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / يعقد مجلس النواب ظهر يوم غد الاربعاء، ورشة عمل خاصـة بعنوان " التحديث الشامل لتطوير التعليم في العراق"، برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الـكـعـبـي ، وحضور اعضاء لجان التربية والمالية والاسرة والمرأة والطفولة ،ووزيري التربية والتخطيط ورئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ، ومستشار رئيس الوزراء ونائب رئيس هيئة الاتصالات والاعلام وعدد من الوكلاء والمدراء العامين./انتهى5

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