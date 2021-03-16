واشنطن تكشف الدور الأميركي في دعم الصحة العالمية

2021/03/16 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة استثمرت حوالي 150 مليار دولار في نشاطات الصحة العالمية منذ عام 2000.

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