كازا بلانكا - عذري مازغ

2021/03/16 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ ــ منين انتم؟ (من أي مدينة انتم)ــ من كازا بلانكا، يحكي لي صديقي المتغرب في بلباو حول جيرانه الجدد من المغرب ثم يسترسل: "كازا بلانكا لا تعني تلك الهالة الحضارية التي لأصحاب المدن، في البداية، فرحت كثيرا ان أسكن مع أبناء بلدي، سنتقاسم الملح والنكت وسنشترك حتى في الاكل الجماعي ونعيش اجواء مبارات كرة القدم في الصالون جماعة وسنكسر جدار الوحدة والفردانية تجنبا لهذه العزلة اللئيمة، في البداية بدوا ط ......





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