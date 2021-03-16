التربية تحدد المواد المشمولة بامتحانات الكورس الأول ونصف السنة

2021/03/16 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

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حددت وزارة التربية، الثلاثاء، المواد المشمولة بامتحانات نهاية الكورس الأول فضلاً عن امتحانات نصف السنة للدراسة الابتدائية والثانوية بفروعها.وذكر المكتب الإعلامي، للوزارة في بيان، ان "هذا الإجراء يندرج ضمن حرص الوزارة على تسهيل الامتحانات على التلاميذ والطلبة ومراعاةً للظرف العام للبلد بسبب جائحة "كورونا".

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