السامرائي يلقي بياناً في مجلس النواب بشأن جريمة البو دور (فيديو)

2021/03/16 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن محافظة صلاح الدين، مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، بايجاد حلول جذرية لحماية اهالي المحافظة.وقال المكتب الاعلامي للسامرائي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النائب مثنى السامرائي القى بياناً في مجلس النواب بشأن جريمة البو دور يطالب فيه بإيجاد حلول جذرية لحماية الأهالي ودفع الشر عنهم".

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