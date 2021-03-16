حسن ناظم .. تقليص أيام وأوقات حظر التجوال

2021/03/16 | 23:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن حظر التجوال يبدأ من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحاً، فيما يكون يومي الجمعة والسبت شاملا.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبدى تضامنا مع الشعب الكردي بذكرى جريمة حلبجة.

وبين المتحدث باسم مجلس الوزراء ،...

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