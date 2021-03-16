برهم صالح: منظومة الحكم بحاجة إلى مراجعة بنيوية لأنها لا تفي بمتطلبات العراقيين

2021/03/16 | 23:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن منظومة الحكم في البلاد في حاجة إلى مراجعة بنيوية “لأنها لا تفي بمتطلبات العراقيين”.وذكر صالح، في لقاء متلفز: “لنكن صريحين وأنا أتكلم كرئيس للدولة العراقية وأقولها جهارا نهارا وبكل صراحة ودون تردد هذه المنظومة لا تفي بمتطلبات العراقيين لأن فيها خللا بنيويا”.وأضاف: “العراقي يستحق …

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